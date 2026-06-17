Al menos nueve denuncias diarias por violencia contra mujeres reciben en el Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) espera que las reformas a las disposiciones de la Ley contra la Violencia Doméstica representen un fortalecimiento significativo al sistema de protección que se brinda a las víctimas de este flagelo, que cada día afecta a decenas de mujeres en el país.

– La Unidad de Estadísticas del Conadeh establece que, entre el 2021 y junio del 2026, este ente estatal atendió 17,334 quejas interpuestas por mujeres, es decir, un promedio de 9 por día o una cada 2 horas con 45 minutos.

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, Aurora Rueda explicó que dichas reformas incorporan herramientas novedosas y tecnológicas como ser el mecanismo de seguimiento de agresores y una ampliación de medidas de protección.

Indicó que se busca pasar de una respuesta reactiva a una más preventiva y claramente más efectiva.

Al parecer dichas reformas permiten fortalecer la prevención, la protección integral de las víctimas y la respuesta institucional contra la violencia doméstica

Para el caso se establece un Registro Nacional de Agresores contra la Mujer para identificar y dar seguimiento continuo a esas personas, con el firme propósito de romper el ciclo de impunidad y reincidencia y mejorar la coordinación entre juzgados, Policía Nacional y Ministerio Público.

Además, se crea un monitoreo electrónico y se extienden las medidas de protección según el riesgo priorizando que víctimas e hijos permanezcan en el hogar, garantizando sus derechos económicos y educativos hasta los 21 años.

También hay restricciones para los agresores al momento de obtener una licencia para conducir, permiso de portación de armas y no poder optar a un cargo público.

Rueda destacó la importancia de trabajar en la prevención, lo cual vendría a dar atención oportuna a las denuncias porque estamos acostumbrados a un Estado reactivo que busca medidas cuando las mujeres han sido víctimas de femicidios.

Recordó que la responsabilidad internacional del Estado de Honduras, por los altos índices de violencia contra la mujer, estaría altamente comprometida.

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, Aurora Rueda.

Cifras que requieren acciones urgentes

Se estima que entre el 2002 a junio del 2026, alrededor de 8,530 mujeres perdieron la vida en Honduras cuyos crímenes estarían impunes en más del 95% de los casos.

Durante estos 293.5 meses, el promedio de muertes violentas de mujeres fue de 29 mensuales, es decir, en promedio estimado de una víctima diaria.

En lo que va del 2026, cerca de 130 mujeres perdieron la vida en circunstancias violentas en diferentes regiones del país.

Más de 17,300 quejas en últimos 5 años y medio

La Unidad de Estadísticas del Conadeh establece que, entre el 2021 y junio del 2026, este ente estatal atendió 17,334 quejas interpuestas por mujeres, es decir, un promedio de 9 por día o una queja cada 2 horas con 45 minutos

Mujeres que tocaron las puertas del Conadeh en búsqueda de justicia y denunciar supuestas violaciones a sus derechos

Durante los últimos cinco años y medio, alrededor del 12 % de las mujeres denunciaron, ante el Conadeh, falta de acceso a la justicia y al debido proceso, mientras que otro 12 % de ser víctimas de amenazas.

Otro sector de mujeres denunció ser víctima de desplazamiento forzado, hostigamiento físico, psicológico o sexual en sus centros de trabajo, violencia doméstica, amenazas, coacción e intimidación por autoridad o servidor público, malos tratos, violencia intrafamiliar, asesinato de parientes y lesiones entre otras modalidades violatorias de sus derechos

Entre enero y el 15 de junio del 2026, el Conadeh atendió 1,330 quejas de mujeres que denunciaron supuestas violaciones a sus derechos. JS