spot_img
Caliente

Al menos dos muertos dejan fuerte balacera en Soroguara, FM

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- Al menos dos personas perdieron la vida de forma violenta la noche de este jueves en la aldea Santa Cruz de Soroguara, Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Denis Alfredo Gómez Martínez  y Fredy Antonio Morales.

El suceso se registró en el interior de una cancha de fútbol, donde sujetos armados dispararon a las dos personas.

Autoridades policiales resguardan la escena del crimen.

Miembros de Medicina Forense se trasladaron a la zona para realizar el debido levantamiento de los cadáveres y trasladarlos a la morgue capitalina. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024