Tegucigalpa– Al menos cuatro funcionarios serán llevados a juicio político después de Semana Santa, la solicitud será presentada por la Bancada Liberal, informó la diputada Saraí Espinal.

La diputada indicó que “hasta este momento lo único que sabemos es que se van a presentar cuatro juicios políticos para un representante del TJE, dos consejeros suplentes del CNE y un consejero propietario del CNE”, detalló Espinal.

Agregó que estos cuatro juicios serán presentados por el Partido Liberal, se habla de diez personas, pero las otras denuncias serán presentadas por el Partido Nacional.

Sostuvo que el juicio político para que se lleve a cabo se requieren de 86 votos, tanto para aceptarlo como para culminar el proceso con una destitución tal y como ocurrió con el exfiscal general Johel Zelaya.

Señaló que hasta el momento no se tienen los votos, “hay que ser claros y responsables, no están los votos para realizar este juicio político, se pudo observar cuando no se involucró a las personas que se habían mencionado por falta de votos y se tuvo que recurrir al que ya tenía la mayoría, en este caso el fiscal general”, aseguró la legisladora.

Sostuvo que el juicio político es importante, sin embargo, dijo que en lo particular ella considera que no es momento para juicio político, porqué esto da pie para que en próximos gobiernos ocurra lo mismo.

Al ser consultada si considera que es por concentración de poder, contestó que sí puede tomarse de esa forma, y que es justamente lo que pasó con Libre que tenían concentrado el poder de la CSJ, CN, y MP.

Por otra parte, anotó que hay importantes normativas en las que hay que trabajar como el Presupuesto General de la República. IR