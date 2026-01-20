Al menos cinco personas muertas se reportan este martes a nivel nacional

Tegucigalpa – La criminalidad no da tregua en Honduras, en las últimas horas se reportan al menos cinco personas asesinadas en diferentes sectores del territorio nacional.

En La Masica, de manera violenta le quitan la vida a dos hombres en un establecimiento de bebidas alcohólicas.

Según reportes, sujetos desconocidos llegaron al lugar y sin mediar palabra les dispararon.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil del crimen.

En otro hecho, el cuerpo de una persona fue encontrado sin vida al interior de una bolsa negra para basura en la colonia Bográn de San Pedro Sula.

Según reportes, el cadáver contaría con signos de tortura, y fue identificado como Jackson David Gámez de 20 años.

Asimismo, de forma violenta le quitan la vida a un hombre identificado como Kevin Barrera en una aldea de Trujillo, Colón; desconocidos lo interceptaron y le dispararon.

Mientras que en Victoria, Yoro, una persona muerta y un policía herido dejó como resultado un enfrentamiento armado entre agentes policiales y supuestos pandilleros.

Según reportes, los criminales planeaban secuestrar a un ciudadano identificado como Dennis Cardona, quien resultó ileso en el hecho. IR