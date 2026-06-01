Volqueta mata a siete personas en colonia Villa Nueva

Tegucigalpa- Al menos seis personas muertas deja el volcamiento de una volqueta en la entrada a la capital a la altura de la colonia Villa Nueva, la volqueta se estrelló donde operan varios negocios, provocando la tragedia que deja luto en la zona.

-Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, autoridades temen que el número de fallecidos aumente.

Las autoridades y personal de socorro procedieron a cerrar la carretera entre Tegucigalpa y Danlí tras trágico accidente de una volqueta en la colonia Villa Nueva que mantiene bloqueado el paso en ambos sentidos.

La desgarradora tragedia sacudió a los habitantes de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, y los cuerpos de socorro piden evacuar la zona y piden colaboración para continuar con las labores de rescate.

Las escenas de dolor y desesperación marcan la jornada mientras equipos de rescate siguen trabajabando entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes. De acuerdo con versiones preliminares, entre las víctimas mortales se encontrarían seis personas aún no identificadas, incluida una menor de edad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, personal de Copeco y Medicina Forense, quienes coordinan las labores de rescate, recuperación de cuerpos y atención a los lesionados.

Familiares de las víctimas llegaron al sitio protagonizando escenas de profundo dolor al conocer la magnitud de la tragedia. Las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda incrementarse, ya que según los reportes aún haya personas soterradas bajo los escombros.

Familiares lloran desconsolados en medio de la escena “yo no soy nada sin mi papi” lamentaba una jovencita al confirmar que su padre es una de las víctimas, mientras familiares tratan de darle consuelo en un momento de profunda crisis emocional, en la que es precisa la atención psicosocial e intervención en crisis por parte de profesionales de la psicología.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, error humano u otros factores que deberán ser determinados mediante las investigaciones correspondientes, pero los datos preliminares indican que la volqueta tuvo desperfectos mecánicos en los frenos del automotor y el conductor perdió el control y se estrelló.

Asimismo, otras ocho personas entre ellos un menor de edad se encuentran en la sala de emergencias del Hospital Escuela. El portavoz del Hospital Escuela Miguel Osorio, confirmó que aun no hay un diagnostico definitivo de las personas heridas, pero están fuera de peligro y se sigue a la expectativa de posibles traslados de más heridos.

Personas heridas que fueron trasladas al Hospital Escuela

Aslhy Bacca, 25 años

Elias Villana, 13 meses de edad

Sheyla Xiomara Fajardo, 49 años

Lesly Morelia Rodríguez, 29 años

Miguel Ángel Navas, 29 años

Cecilia Gabriela Rodríguez, 31 años

Wendoli Mariela Rodríguez, 28 años

Cristian Calona Ardón, 25 años

Raiza Hames de 26 años

Dario Villalta de 12 años

Elder Villalta

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las inspecciones mecánicas y revisiones periódicas de los vehículos pesados que circulan por las carreteras y zonas urbanas del país. Expertos han señalado en reiteradas ocasiones que el adecuado mantenimiento de las unidades es un factor clave para prevenir tragedias que cobran vidas inocentes. IR/LB