Tegucigalpa – Al menos cinco muertes violentas se reportan este viernes en diferentes sectores del país, incrementando la ola de criminalidad que afecta el territorio nacional.

Esta mañana se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que fue encontrado maniatado y envuelto en sábanas en la colonia Zerón, en San Pedro Sula.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se está a la espera de que personal de Medicina Forense llegue al lugar para realizar el levantamiento correspondiente.

Asimismo, siempre en esa zona norte del país, sicarios ejecutaron a un conductor cuando este se estacionaba frente a su vivienda en La Lima.

Mientras que, un hombre fue asesinado con arma blanca durante la madrugada en la colonia Berlín, en El Progreso, Yoro.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Igualmente, entre una zona boscosa y solitaria hallan el cadáver de joven raptado en la aldea Mateo en la capital hondureña.

El joven identificado como José Montes fue reportado como desaparecido por sus familiares.

En la ciudad de La Ceiba, Atlántida, fue asesinado un joven de 25 años cuando conversaba con sus amigos frente a su casa.