Al menos ocho diputados liberales integrarán la junta directiva del Congreso: Mario Pérez

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, adelantó este viernes que al menos unos ocho diputados liberales integrarán la junta directiva del Congreso Nacional, que será juramentada mañana 23 de enero.

El parlamentario detalló que “probablemente, unos cinco diputados integren la junta directiva como titulares y unos tres como alternos”.

En el caso de Godofredo Fajardo, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), quien fue juramentado como vicepresidente en la junta directiva provisional, sería ratificado como vicepresidente titular de acuerdo a lo declarado por Pérez. El diputado Rolando Contreras, también del Pinu, también será incluido en la nómina, dijo.

Pérez no descartó la integración de la diputada Iroskha Elvir, “tiene derecho a tener esa aspiración”, acotó al referir que el Partido Liberal como parte del acuerdo legislativo es quien propondrá los nombres para que integren la junta directiva de la primera legislatura.

El Legislativo será el escenario donde se realizarán cuatro actos de traspaso de poderes, que comenzó el 21 de enero con la instalación de la junta provisional del Congreso; mañana 23 de enero será la elección de la junta directiva del Congreso Nacional en propiedad y el 25 de enero con el inicio de sesiones legislativas.

Para el 27 de enero, la sede del Congreso Nacional será el escenario donde se realizará la toma de posesión del presidente Nasry Asfura. VC