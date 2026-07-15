Al menos 750 mil hondureños requerirán asistencia alimentaria en julio y agosto

Tegucigalpa – El director del Instituto de Investigación Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Héctor Figueroa, advirtió que durante los meses de julio y agosto del presente año más de 750 mil hondureños podrían requerir asistencia alimentaria debido a que se encuentran en condición de inseguridad alimentaria severa.

Figueroa explicó que, además de esta población, alrededor de 1.4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria moderada, por lo que también necesitan algún tipo de intervención. En total, la proyección indica que 2.2 millones de hondureños podrían verse afectados por la inseguridad alimentaria durante este año.

El investigador señaló que aproximadamente el 40 % de los hogares del país no cuenta con ingresos ni empleo suficiente para acceder a una alimentación digna. Agregó que las personas que padecen inseguridad alimentaria severa requieren que el Estado garantice, al menos, el acceso a los alimentos básicos.

Asimismo, indicó que estas cifras coinciden con las proyecciones del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN). Añadió que la situación podría agravarse debido a las condiciones climáticas, ya que la sequía ha reducido la producción agrícola en algunas zonas, mientras que las inundaciones ya empiezan a dañar cultivos en otras regiones, como ocurre actualmente en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho. LB