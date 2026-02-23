Al menos 65 presos políticos liberados tras amnistía en Venezuela, según una ONG

Caracas.- Al menos 65 personas han sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, indicó este lunes la ONG Foro Penal al informar que presentó ante el Parlamento una solicitud de revisión a los casos de unos 232 detenidos por temas políticos para que evalúe la aplicación de la norma.

En un mensaje en X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que el viernes siete personas salieron en libertad plena, unas quince el sábado y 43 el domingo.

Además, aclaró que el viernes también hubo una excarcelación bajo medidas cautelares que no está cubierta por la amnistía.

«Desde Foro Penal ya enviamos a varios de los diputados que integran la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía la primera solicitud de consideración para la aplicación de la ley en 232 casos de presos políticos», añadió en otro mensaje la ONG que continúa recibiendo a familiares para preparar más solicitudes.

El pasado jueves, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para los casos presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero la norma especifica 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Ese mismo día, la presidenta encargada de Venezuela y promotora de esta ley, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al programa de Convivencia y Paz y a la Comisión de Revolución Judicial, dar «máxima celeridad» a la aplicación de la amnistía.

El presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que desde esa tarde se estaban dando «cientos de liberaciones» por la amnistía, sin detallar las identidades de los beneficiados ni la cantidad de casos.

Rodríguez habló de 1.557 solicitudes que se estaban «atendiendo de inmediato».

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG. EFE/ir