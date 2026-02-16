Al menos 6 muertos y 30 heridos al volcarse un autobús con trabajadores rurales en Brasil

São Paulo.- Al menos seis personas murieron y otras treinta resultaron heridas este lunes cuando volcó el autobús en el que viajaban en una carretera en el interior del estado de São Paulo, informaron fuentes oficiales.

El vehículo transportaba a trabajadores rurales procedentes de Maranhão, en el noreste del país, con destino al estado sureño de Santa Catarina, donde iban a trabajar en la cosecha de manzanas, según informó la Policía de Carreteras Federal.

En el lugar se constataron seis fallecimientos, mientras que más de 30 pasajeros fueron rescatados y trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

El accidente ocurrió cerca de la 01:30 hora local (4:30 hora GMT) en el kilómetro 266 de la carretera BR-153, en el tramo que conecta los municipios de Bauru y Marília, a unas cinco horas de la capital paulista.

La Policía Civil del estado informó que «está trabajando en la identificación de las víctimas y de las demás personas involucradas en el accidente», y que la empresa de transporte «será investigada».

La carretera permaneció parcialmente cerrada durante los trabajos de rescate y fue totalmente liberada cerca de las 6.00 hora local. EFE/ir