Al menos 50 viviendas afectadas por sismo de 5.7 registrado en Omoa

Tegucigalpa – El alcalde de Omoa, en el departamento de Cortés, Ricardo Alvarado, informó que al menos 50 viviendas presentan afectaciones tras el sismo de 5.7 cuyo epicentro fue en esa zona norte del país.

El edil indicó que gracias a Dios no hay nada que lamentar, solo viviendas que presentan fisuras y grietas en las paredes.

Señaló que las réplicas también han sido fuertes por lo que esperan que cesen durante el transcurso del fin de semana.

“Lo más importante es que no haya pérdida de vidas humanas”, manifestó.

Agregó que las personas afectadas con grietas en sus viviendas no quieren salir de las mismas.

Sostuvo que algunas de las viviendas están ubicadas en las zonas altas de ese municipio.

Un equipo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), ya se encuentra en la zona evaluando los daños. IR