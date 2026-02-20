Al menos 50 menores y adolescentes han muerto violentamente este año en Honduras

Tegucigalpa – Alrededor de medio centenar de menores y adolescentes han sido asesinados en 50 días de este 2026 en Honduras, informó este viernes el director de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez.

Señaló que en 2025 se registraron 519 muertes de adolescentes y jóvenes menores de 30 años. Sólo en enero de este año se contabilizaron 33 muertes violentas de este segmento de la población y en lo que va de febrero ya rondan la veintena de decesos trágicos.

“Esto sin duda para nosotros sigue siendo de muchísima preocupación”, dijo Vásquez.

Este febrero los departamentos con mayores índices de violencia contra los adolescentes y jóvenes son: Cortés, Francisco Morazán y Olancho, mientras que en este primer del 2026 fueron: Atlántida, Yoro y Francisco Morazán.

Las causas o entornos que mueren violentamente este segmento de la población, siguen siendo casi siempre las mismas: delincuencia común, adolescentes involucrados en el narco menudeo o que son obligados por estructuras criminales para cometer infracciones a la ley.

Doble tragedia

Vásquez señaló que solamente en enero hubo 16 muertes de adolescentes en accidentes viales. “Si sumamos los 33 más estos 16, vemos que están perdiendo la vida significativamente adolescentes y jóvenes que son el verdadero presente y futuro de este país”, lamentó.

Refirió que de acuerdo a datos de la Policía Nacional y el Observatorio de la Violencia de la UNAH, son 160 los barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula que están en control de grupos criminales.

Puntualizó que “se trata de una problemática que enfrentamos históricamente, pero estamos con una nueva administración de gobierno con la esperanza que el nuevo ministro de Seguridad pueda crear estrategias que garanticen el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. JS