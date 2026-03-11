Al menos 50 invasiones de tierra se reportan este año y gobierno no nombra al titular del INA

Tegucigalpa – Al menos medio centenar de invasiones de propiedad privada se registran en lo que va de este año en Honduras, informó el abogado Ramiro Medina, quien lamentó que a más de 40 días del actual gobierno no se haya nombrado al titular del Instituto Nacional Agrario (INA).

Cuestionó que los procesos legales se mantienen paralizados ante la falta de nombramientos de altos cargos relacionados a la problemática agraria del país.

“Este gobierno ha comenzado de rodillas, aún no se nombra el director del INA, todos los procesos que tenemos actualmente están parados porque estamos esperando cuál era la solución que se le iba a dar al marco integral. Ya están todas las recomendaciones y protocolos, para que aquellas propiedades donde hiciera menos daño, entonces se iba a ejecutar un desalojo preventivo con una policía especial, con fiscal especial, con un juez especial y liberar esta propiedades y darle seguridad jurídica, especialmente a la gran empresa y a toda aquella persona natural que está invirtiendo para generar riqueza y empleos en este país”, desglosó.

Arguyó que hay dos ejes importantes que tienen que ver con la seguridad ciudadana: la protección de los bienes y la protección de las personas.

Rememoró que cuando inició el gobierno de Ricardo Maduro –en 2002– éste lo hizo como una tromba, lo que hizo que la gente se sintiera segura, sin embargo en la actualidad prevalece la incertidumbre de las personas.

Insistió que “este gobierno ha entrado de rodillas, tanto en la seguridad ciudadana, en la protección de los bienes y personas, y es lamentable que se eligiera al ministro de Seguridad un mes después, al igual que al director de la Policía y este es la fecha sin director del INA”.

Reveló que a marzo de este 2026, se confirman 50 nuevas invasiones y el flagelo continúa porque no se está librando propiedades ni desalojando personas.

“Entiendo que hay tantos problemas a nivel de país, pero es importante darle importancia a esta problemática porque de ahí depende la generación de empleo y de riqueza, especialmente en la parte agroalimentaria, que es tan importante que a nivel de país”, finalizó Medina. JS