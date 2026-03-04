Al menos 41 mujeres han muerto de forma violenta este año

Tegucigalpa – Al menos 41 mujeres han sido asesinadas en el presente año a nivel nacional.

– Este día se registran dos mujeres asesinadas en hechos distintos sectores de la capital y Copán.

Cristina Alvarado, miembro de Visitación Padilla informó que los registros que lleva esa organización reporta 41 mujeres asesinadas en 62 días del presente año.

Agregó que el gobierno a través de todas sus instituciones deben actuar de forma inmediata.

“Se deben de establecer mecanismos, recursos y sobre todo implementar políticas para enfrentar esta situación que arrebata la vida de las mujeres”, afirmó.

Recordó que todos los años las organizaciones de mujeres salen a protestar y a exigir que se cumplan con medidas que bajen los niveles de impunidad. IR