Al menos 39 comunidades incomunicadas se reportan en Tela

Tegucigalpa – El alcalde de Tela, Ricardo Cálix Ruiz, informó que 39 comunidades del municipio se encuentran incomunicadas debido a inundaciones y derrumbes provocados por las recientes lluvias que afectan el territorio nacional.

Ante esta situación, se realizará una reunión para evaluar y declarar emergencia en la zona, afirmó.

Sostuvo que nuevamente los niveles de los ríos se han incrementado y desbordado lo que ha provocado inundaciones.

Afirmó que se han realizado evacuaciones de personas que han sido trasladadas a lugares seguros.

Indicó que se deben de preparar medidas ya que se espera el ingreso de más frentes fríos en los próximos días.

Arizona decreta emergencia

Las autoridades municipales de Arizona, Atlántida declararon una emergencia ante las fuertes lluvias que se registran en la zona que han provocado inundaciones tras desbordarse el río Leán y quebradas que pasan por el sector.

Según se informó al menos 42 familias se encuentran afectadas por las inundaciones.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos han realizado varias evacuaciones ante la crecida de los ríos.

Las familias que han resultado afectadas por el paso del frente frío han sido trasladadas a albergues. IR