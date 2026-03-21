Al menos 33 pacientes fueron abandonados en febrero por familiares en Hospital Escuela

Tegucigalpa – Más de una treintena de pacientes fueron abandonados por sus familiares durante febrero en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Así lo confirmó el jefe de Trabajo Social del Hospital Escuela, Óscar Lazo, quien agregó que muchos ingresan como desconocidos, pero luego se inicia una intervención para localizar a sus familiares.

Desglosó que actualmente hay seis que están prácticamente en condición de abandono, mientras dos tienen un año de permanecer en ese nosocomio capitalino.

Lazo señaló que varios de éstos tienen la condición de alta, pero como presentan discapacidad en miembros inferiores no pueden movilizarse para abandonar el centro asistencial.

Agregó que varios son llevados a hogares temporales, sin embargo otros permanecen en el Hospital Escuela.

Ejemplificó los casos de don Jorge René Fúnez García que permanece desde marzo de 2025. También, José Filiberto Pavón Gómez con reporte desde junio de 2025.

Asimismo, están como abandonados: Carlos Humberto Alonso Rodríguez, Gerardo Cano, Germán González y Modesto Eliseo Gómez. JS