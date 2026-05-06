Al menos 16 muertos en Indonesia por el choque entre un autobús y un camión cisterna

Yakarta.- Al menos 16 personas perdieron la vida este miércoles en Indonesia a raíz de choque entre un autobús y un camión cisterna en la isla de Sumatra, al oeste del país, informaron a EFE las autoridades locales.

Catorce de las víctimas mortales viajaban en el autobús, mientras que los otros dos fallecidos iban en el camión cisterna, precisó el director de la Agencia Regional para la Gestión de Desastres de la zona donde tuvo lugar el accidente, Hasbi Hasidqi.

Además, cuatro personas resultaron heridas con quemaduras, tres de ellas de gravedad.

El accidente sucedió alrededor del mediodía en una carretera de la regencia de Musi Rawas Utara, ubicada en el sur de Sumatra, conforme al informe preliminar de la Policía.

El choque provocó un incendio cuyas llamas envolvieron ambos vehículos, según se aprecia en los vídeos publicados del accidente.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en el archipiélago indonesio, principalmente por el estado de algunas carreteras y el incumplimiento de ciertas medidas de seguridad.

En diciembre de 2025, 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas después de que un autobús se estrellara contra una barrera de hormigón antes de volcar en una carretera cercana a la ciudad de Semarang, en la región central de la isla de Java. EFE/ir