Al menos 16 comunidades quedan incomunicadas tras colapsar puente

Tegucigalpa- Un puente que conecta a 16 comunidades altamente productivas en Concepción, Ocotepeque, colapsó la tarde de este viernes.

Los cables del puente que conecta con las 16 comunidades cedieron por lo que no hay paso en el sector.

Los vecinos del sector hicieron un llamado ya que necesitan la construcción de un nuevo puente en esa zona occidental del país.

El alcalde Jeycon Acosta manifestó que por los momentos el puente estará cerrado para evitar una tragedia.

“Estamos sumamente preocupados y declaramos una emergencia porque dos cables han colapsado y han dejado el puente de lado”, sostuvo.

Indicó que esperan que el puente se construya de concreto para evitar que la producción de ese sector del país se estanque producto de quedar incomunicados. IR