Al menos 14 hondureños afectados por terremotos en Venezuela son resguardados en embajada

Tegucigalpa – Un total de 14 hondureños resultaron afectados tras los recientes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela, informó la directora de Asuntos Consulares de la Cancillería, Flavia Zamora.

Los connacionales, en su mayoría jóvenes estudiantes, residían en Caracas y debieron ser evacuados de emergencia debido a los daños en las zonas donde habitaban.

La directora de Asuntos Consulares de la Cancillería, Flavia Zamora.

Según detalló Zamora, los estudiantes se encuentran actualmente bajo resguardo en la embajada de Honduras en Caracas, donde reciben alimentación, alojamiento y asistencia por parte del jefe de la misión diplomática.

“Gracias a Dios, los 14 jóvenes están estables y fuera de peligro, recibiendo la asistencia necesaria tras el impacto de estos fenómenos naturales”, afirmó la funcionaria.

Entre los afectados figuran: Anny Scarlett Ávila (Francisco Morazán), Lindaura Grisselle Medina Ríos, Kensy Giselle Urbina Banegas (Santa Bárbara), Ángeles Mariel Aguilar Cano, Jennifer Sofía Tabata Rosales (Olancho), Zenia Gómez Lemus (Intibucá), Fabio Elías Estrada Ortega, José Armando Pérez Madrid (Santa Bárbara), Anthony José Flores, Karen Elizabeth Nieto Alonso (Francisco Morazán), Rony Jafet Mejía Pineda, Richard Emanuel Rodríguez y Luis Enrique García Aguilar (Ocotepeque).

Zamora destacó que los jóvenes ya lograron comunicarse con sus familiares en Honduras, brindándoles tranquilidad sobre su situación. Asimismo, aseguró que la Cancillería continuará proporcionando apoyo integral a los afectados mientras se normaliza la situación en el país sudamericano.

La funcionaria también informó que la misión diplomática mantiene registro de al menos 40 hondureños adicionales residentes en Venezuela, quienes han sido contactados y se reportan en buen estado de salud.

“Sabemos que han sido impactados emocionalmente, pero no están solos. Desde nuestra embajada se les está acompañando en todo momento”, concluyó la funcionaria.

Más de 160 muertos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

«Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)», afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De igual forma, comunicó que se ha conformado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona. JS