Al menos 12 personas han perdido la vida durante el fin de semana a nivel nacional

Tegucigalpa – Un saldo de 12 personas fallecidas en 94 accidentes de tránsito, incluyendo la muerte de dos menores en el anillo periférico durante la madrugada de este domingo, reportan las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Según el informe policial, el hecho habría sido provocado por la imprudencia de los padres, quienes prestaron ambos vehículos a los hermanos involucrados, sin imaginar el desenlace fatal.

«Ellos (los padres) son responsables directamente, proporcionaron los medios y son coautores de este tipo de hecho», detalló el subcomisario Darwin Hernández.

El oficial hizo un llamado a los padres de familia para que hagan reflexión en este tipo de casos.

En el presente año se han incrementado las muertes por accidentes viales, informó la fuente policial, pero se han disminuido los accidentes viales.

Asimismo, el llamado a los conductores es a la prudencia, a respetar las señales y la Ley de Tránsito.

Cabe señalar, que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras. IR