Al menos 100 nombramientos se efectuaron de “última hora” en el Poder Judicial: Ana Cardona

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, reconfirmó este lunes que a “última hora” se efectuaron unos 100 nombramientos en el Poder Judicial.

Expuso presuntas irregularidades y falta de cumplimiento para dar ascensos.

En declaraciones brindadas a Radio América, Cardona expresó: “se han realizado varios nombramientos a última hora y creemos que esto obedece a las reformas que se realizaron a un artículo transitorio relativo a los poderes que tenía concentrados la máxima autoridad”.

Asimismo, detalló que los nombramientos realizados oscilan “entre 90 y 100 designaciones”, lo cual, según indicó, llama particularmente la atención por la premura con la que fueron efectuados.

Cabe señalar que el Congreso Nacional aprobó un decreto transitorio que limita las facultades de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para realizar nombramientos y traslada esta facultad al pleno del Poder Judicial conformado por 15 magistrados.

«Muchas personas no cumplen con la carrera judicial ni con los requisitos de meritocracia para ser tomadas en consideración para ocupar ciertos cargos”, manifestó la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras.

“Hay dos personas que sí cumplían con los requisitos y tenían la trayectoria para poder ostentar el cargo, por ejemplo, en la coordinación de un juzgado civil y una persona que fue ascendida a magistrada que lleva años en la carrera judicial”, agregó. (RO)