Al menos 10 vacas han muerto por la sequía en Nueva Armenia

Tegucigalpa- El alcalde de Nueva Armenia, Edward Andino, manifestó su preocupación ante la grave crisis provocada por la sequía que afecta al municipio, el cual forma parte del corredor seco de Honduras.

Andino explicó que actualmente los niveles de sequía son altos y que, aunque la alcaldía realiza gestiones y esfuerzos logísticos internos, el presupuesto municipal resulta insuficiente para enfrentar la emergencia.

“Hasta el momento tenemos granos, pero para el próximo año vamos a tener problemas porque no hay siembras”, expresó el edil, señalando que la situación ya está golpeando fuertemente al sector ganadero.

Según detalló, varias familias han sufrido pérdidas importantes debido a la muerte del ganado por falta de alimento y agua. “Hasta la semana pasada teníamos un registro de 10 vacas muertas, algo grande para las familias”, indicó.

El alcalde señaló que la crisis también refleja la falta de preparación y asistencia técnica en el sector agrícola y ganadero. Por ello, hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para que fortalezcan el acompañamiento técnico a los productores.

“La falta de preparación trae muchas consecuencias para los municipios”, afirmó.

Asimismo, destacó que la municipalidad busca apoyo mediante enlaces con ONG´S y otros organismos para atender la emergencia. Aunque en el casco urbano de Nueva Armenia todavía existen algunos recursos hídricos, las aldeas ubicadas en las zonas altas enfrentan condiciones de sequía extrema.

Como parte de las acciones de apoyo, la alcaldía mantiene el suministro de agua mediante tanquetas, especialmente para beneficiar a comunidades y centros educativos.

“Incluso en escuelas semanalmente estamos llevando agua en tanquetas para apoyar a nuestra gente”, concluyó el alcalde.LB