Al menos 10 personas asesinadas en una masacre en Trujillo, Colón

Tegucigalpa– Al menos 10 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón.

–Entre las victimas hay mujeres y hombres.

Se estima que la cifra de muertos sea aún mayor.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Los cuerpos quedaron tendidos en el patio y otros al interior de la vivienda.

Todas las personas asesinadas son campesinos o trabajadores de una finca de palma africana ya que portan botas de trabajo.

Según los datos preliminares, las tres mujeres serian hermanas.

Versiones de vecinos del lugar indicaron que personas vestidas de policías llegaron a matar a todas las personas que se encontraban los trabajadores de la finca.

Se indicó que al momento de la masacre, los trabajadores se empezaban a reunir en el lugar ya que antes de partir a sus labores les pasan lista, en ese momento ingresaron sujetos y les dispararon a todos los que se encontraban en la zona.

Las autoridades policiales informaron que ya se enviaron las unidades para constatar el hecho múltiple. IR

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Cayo Rojo, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

8.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

9.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

10.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

11.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo- 10 muertos