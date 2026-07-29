Al menos 10 diputados liberales votarán contra reformas a la Ley del Sistema Eléctrico, afirma Saraí Espinal

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, aseguró que al menos diez congresistas de esa bancada votarán en contra de las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico, incluso potencialmente de la contrapropuesta que prepara su propio partido.

Espinal argumentó que la propuesta inicial del Ejecutivo «es lesiva para la población hondureña», al considerar que se ha politizado y que, tal como fue presentada, «apunta a una privatización».

Aunque reconoció que la legislación requiere cambios, sostuvo que este no es el momento adecuado para aprobarlos.

La congresista también expresó reservas sobre el anteproyecto impulsado por su bancada, al temer que el Partido Liberal asuma la culpa política de una reforma que, a su juicio, no resolvería los problemas estructurales del sector.

Además cuestionó que antes de modificar la normativa no se haya presentado una auditoría completa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y su estado económico.

«No tenemos una radiografía de la empresa, no sabemos quiénes son los deudores ni cuánto vale realmente la ENEE. ¿Quién va a invertir en una empresa que está quebrada?», planteó.

La diputada insistió en que cualquier reforma debe estar respaldada por información técnica y financiera que permita conocer la situación real de la estatal eléctrica.

Por ello, advirtió que aprobar cambios sin esos insumos podría generar consecuencias negativas para el país y para quienes respalden la iniciativa en el Congreso Nacional. AD