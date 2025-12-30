Al límite, CNE se apresta a hacer declaratoria electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), se apresta para hacer la declaratoria electoral este martes 30.12.2025. que se cumple el plazo establecido por la normativa vigente luego de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Con el 99,93 % de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre como ganador al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, con el 40,27 % de los votos, apenas 0,74 puntos porcentuales por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Esa mínima diferencia desató impugnaciones, obligó a abrir un escrutinio especial de casi 2.800 actas y mantiene a la autoridad electoral avanzando contra reloj para proclamar a los vencedores de los restantes cargos en disputa —alcaldes y diputados—, ya que por ley tiene plazo hasta hoy 30 de diciembre para oficializar los resultados completos.

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossete López denunciaron en las últimas horas que persisten las dilatorias para impedir la declaratoria de elecciones y forzar la repetición de elecciones.

A través de un escrito difundido a los medios de comunicación, las consejeras aseguran que los últimos hechos que rondan la declaratoria de elecciones no son aislados. “Constituyen un patrón de conducta sistemático y coordinado orientado a impedir la emisión de la declaratoria electoral y forzar la repetición de elecciones generales 2025”, coinciden Hall y López.

Aseveraron que resulta evidente que a un sector político le beneficia este escenario de incertidumbre y desestabilización.

Las consejeras López y Hall han sido objeto de intimidación por diferentes actores políticos.

Sin embargo, ambas consejeras reafirmaron que el órgano electoral “no permitirá, bajo ninguna circunstancia que se fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas”.

En el escrito mancomunado, Hall y López explican los inconvenientes “ni fortuitos ni aislados” en el proceso de escrutinio especial, asimismo algunos apuntes sobre la comisión permanente del Congreso Nacional, el rol del Ministerio Público en el contexto de elecciones y la responsabilidad de los partidos políticos.

Escrutinio de 66 alcaldías

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, instruyó el lunes para que iniciara el escrutinio especial de 66 corporaciones municipales.

Mediante una carta de la consejera Hall a la secretaria Telma Martínez se pronuncia a favor de realizar los escrutinios especiales conforme a las recomendaciones que esgrimen y el listado que lo acompañan en el informe del auditor externo.

Las instalaciones del CLE en Infop se han vuelto el epicentro de momentos de tensión.

Señaló que la mitad de las juntas especiales de verificación y recuento (JERV) deberán ocuparse de realizar los escrutinios especiales de 65 alcaldías, mientras que la otra mitad se debe dedicar a la comuna del Distrito Central.

Asimismo, exhortó a que debe procurarse mayor rigurosidad de los aspectos de preservación de orden, coordinar atención individualizada a las mesas con mayor conflictividad previsible, aparejada a la ejecución de acciones ante la ruptura de relación entre los miembros.

La alcaldía del Distrito Central es una de las comunas más parejas entre Juan Diego Zelaya que encabeza los votos y el actual edil Jorge Aldana.

Este martes 30 de diciembre vence el plazo para que el CNE brinde la declaratoria oficial de las elecciones generales.

MOE-OEA reafirma que resultados reflejan la voluntad ciudadana

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) reafirmó este lunes que los resultados de las elecciones generales reflejan la voluntad ciudadana.

Afirmó que los datos declarados reflejan la voluntad ciudadana y que no se identificaron «elementos fraudulentos determinantes».

La MOE-OEA estuvo encabezada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga mencionó que el proceso electoral hondureño se dio en un proceso de extrema polarización y complejidad que afectó el trabajo de las autoridades electorales.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, destacó la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras pese a las dificultades experimentadas en el proceso electoral.

