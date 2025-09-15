Al grito de “¡Palestina libre!”, Xiomara Castro asegura que la refundación debe continuar

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración del 204 aniversario de independencia patria, la presidenta Xiomara Castro pronunció su mensaje oficial desde el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, donde cerró su discurso con un enérgico “¡Palestina libre!”, mientras reiteraba que el proceso de refundación del país “no debe detenerse”.

La mandataria afirmó que “la independencia de Honduras sigue siendo una aspiración por alcanzar”, asegurando que los gobiernos anteriores heredaron una profunda crisis que ha limitado el avance de su gestión. En ese sentido, responsabilizó nuevamente a la administración de Juan Orlando Hernández por “las desgracias y la realidad” que afronta actualmente la población hondureña.

En un ambiente marcado por la fuerte presencia de la militancia del partido Libre, o los conocidos como los colectivos de Libre dirigidos por el esposo de la mandataria el expresidente Manuel Zelaya Rosales que coreó y aplaudió sus palabras como en un acto proselitista, Castro ratificó que Honduras celebrará elecciones libres el próximo 30 de noviembre y que su gobierno continuará impulsando los cambios bajo el ideal de refundación.

204 años de historia nos demuestran que nuestra verdadera independencia aún está pendiente. Nuestro pueblo jamás volverá a ser silenciado por una oligarquía. Hoy la refundación avanza, expresó la presidenta durante su discurso.

Previo a su intervención, desfilaron cerca de 30 institutos que lograron completar su participación antes del mediodía. Sin embargo, el ambiente cívico se vio opacado por la tensión política generada por los colectivos afines al expresidente Manuel Zelaya, coordinador de Libre, que coreaban como en cualquier acto proselitista.

En el acto también estuvieron presentes los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, así como el cuerpo diplomático acreditado en el país.

La gobernante aprovechó para recordar su participación en foros internacionales como la CELAC, resaltando el papel de Honduras en la defensa de causas globales.

“¡Viva la independencia! ¡Viva el pueblo en resistencia! ¡Viva Palestina libre, viva Palestina libre! Adelante con la refundación”, concluyó Castro, entre vítores de sus simpatizantes.

Es preciso mencionar que hace apenas una semana que la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), reafirmo la existencia de dos estados: Palestina e Israel, pero, paradójicamente durante la asamblea Honduras permaneció ausente de la asamblea. PD