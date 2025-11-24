Al cierre de campaña: Nueve muertos  y 33 heridos deja volcamiento de vehículo en Colinas, Santa Bárbara (Video)

Tegucigalpa – Alrededor de nueve personas muertas y más de 30 personas heridas dejó el volcamiento de un vehículo con simpatizantes de los partidos Nacional y Liberal que tienen una alianza en Colinas, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Según se informó las personas venían de una concentración política de cierre de campaña por la alcaldía municipal de Colinas cuando se registró el accidente vial.

El hecho ocurrió en Colinas a la altura de la quebrada Tamagazapa con rumbo a la aldea San Miguel de Lajas.

Las personas heridas están siendo trasladadas hasta el hospital Santa Bárbara Integrado.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas.

Se indicó que algunos de los heridos serán trasladados hasta la sala de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas. IR