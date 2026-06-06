Al centro penal de El Progreso envían a exdiputado de Libre capturado por supuesto homicidio

Tegucigalpa – Víctor Hugo Romero Chinchilla, exdiputado suplente de Isis Cuéllar, del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue enviado bajo la medida de prisión preventiva al centro penal de El Progreso, Yoro, norte de Honduras.

Junto al exparlamentario fueron enviados a este centro de reclusión tres ciudadanos más.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, los cuatro capturados estarían vinculados al asesinato de Mario José Chacón y a la tentativa de homicidio en perjuicio de un ciudadano, hechos registrados en el departamento de Copán.

A su salida de la audiencia de imputado Chinchilla dijo que no esperaba que fuera enviado a prisión, no obstante, expresó que “esto es normal”.

De acuerdo con las investigaciones, el exdiputado suplente sería uno de los autores intelectuales del homicidio y de la tentativa de homicidio de otra persona.

Una de las hipótesis que manejan los fiscales es que el crimen estaría relacionado con el secuestro de un hijo del exdiputado, quien continúa desaparecido.

La defensa del excongresista se manifestó en contra de la medida de prisión preventiva, pero ahora prepara los alegatos correspondientes mientras Chinchilla guardará prisión.