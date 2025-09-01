Akanji ficha por el Inter de Milán

Roma – El suizo Manuel Akanji se convirtió este lunes, en el último día de mercado, en nuevo central del Inter de Milán en calidad de cedido por el Manchester City.

El central zurdo, de 30 años, jugador en las últimas tres temporadas del Manchester City de Pep Guardiola, pudo firmar por el enemigo del Inter, el Milan, pero prefirió la oferta ‘nerazzurra’ para jugar la Campeones.

El suizo llega en calidad de cedido por una temporada, en una operación que ronda los 2 millones de euros, según medios italianos, y que contempla una opción de compra el próximo verano que será obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

De esta manera, el Inter cubre la marcha del galo Benjamin Pavard al Olympique de Marsella. EFE