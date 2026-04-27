Ajuste del salario mínimo entre 6-7.5 % para 2026 y 2027

Tegucigalpa – Los representantes del sector privado y de las centrales obreras llegaron este lunes a un acuerdo del ajuste del salario mínimo que tendrá un incremento de hasta 7.5 % para el 2026 y 2027.

El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, comentó en conferencia de prensa que el acuerdo abarca 11 industrias y ramas de la economía nacional.

Confirmó que el nuevo ajuste será retroactivo a partir del 1 de enero al 31 de diciembre para el presente año.

Para el 2026, el ajuste salarial será de la siguiente manera: 6 % para las empresas 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150, y 7.5 % de 151 en adelante.

Mientras que para el 2027, el ajuste es: 6 % de 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150 y 7.5 % de 151 en adelante.

El funcionario reveló que el ajuste salarial para los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año será pagado de forma diferida a más tardar el 31 de julio, esto incluye a los trabajadores temporales.

El aumento al salario mínimo supera la tasa de inflación registrada el 2025 que fue del 4.98 %.

Se logró un equilibrio

De su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), y representante del sector obrero ante la mesa negociadora del salario mínimo, Josué Orellana, expresó que se logró un equilibrio.

Acotó que no existe satisfacción ya que se puedo negociar un ajuste del 10 % y siempre hubiese existido insatisfacción, pero se logró un equilibrio entre mantener los empleos y lograr un paliativo.

La clase trabajadora vive una cruda realidad y se han logrado porcentajes que se acercan a la situación del alto costo de la vida.

“Nunca va haber satisfacción plena sobre una negociación salarial”, pero se logró un equilibrio, insistió. AG