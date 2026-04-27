Ajuste al salario mínimo no se ha logrado porque el gobierno anterior no instaló mesas negociadoras: Josué Orellana

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), y representante del sector obrero ante la mesa negociadora del salario mínimo, Josué Orellana, reiteró hoy que el nuevo ajuste al salario mínimo no se ha logrado porque el gobierno anterior no instaló las mesas de negociación.

No obstante, destacó que las negociaciones están avanzadas y se espera que en las próximas horas se logre un acuerdo.

En todo caso el sector obrero le apuesta a que exista un acuerdo antes del 01 de mayo Día del Trabajador Hondureño, acotó.

El sector obrero continúa firme en su postura y propone un ajuste que oscila entre el 7% y el 8%, acotó.

No obstante, criticó que ya se negoció un ajuste para el año 2027 y no se puede lograr un acuerdo para el año 2026.

Insistió que si el sector privado es consciente de la actualidad del país el acuerdo se va a lograr en las próximas horas.

Sin embargo, si no hay acuerdo y es el Gobierno el que deba decidir y se llega al 01 de mayo, se va a proceder a realizar la manifestación social más grande de las últimas décadas, advirtió. (RO)