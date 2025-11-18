AJD exhorta a las fuerzas políticas a respetar las reglas de la democracia

Tegucigalpa – La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) exhortó en las últimas horas a las fuerzas políticas a que respeten las reglas del juego democrático durante las elecciones generales.

Mediante un pronunciamiento, esta organización advirtió que se puede enfrentar acontecimientos que ponen en riesgo la institucionalidad después del 30 de noviembre y causar retrocesos en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Expresó su preocupación de distintas vocerías que se pretenda deslegitimar el proceso electoral, anticipando la ilegitimidad, la reiteración de señalamientos desproporcionadas a la institucionalidad y cuestionan los esfuerzos o actuaciones de los órganos del sistema de justicia.

La AJD indicó que ha observado una tendencia desde organizaciones en el marco de la disputa electoral, actuaciones encaminadas a desmeritar las ejecutorias gubernamentales, sin conceder ningún reconocimiento en áreas como salud, educación, infraestructura, energía y otros.

Sostuvo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y los órganos coadyuvantes tienen la capacidad de celebrar elecciones generales que hagan prevalecer la voluntad soberana de la ciudadanía.

Consideró que es imperioso que las distintas fuerzas políticas se abstengan de cualquier actuación antes, durante y después de las elecciones generales.

Esta organización esclareció que la libertad de expresión y la opinión tienen sus límites de conformidad al ordenamiento jurídico, y que una crítica empecinada con señalamientos poco objetivos socava aspectos fundamentales como la imparcialidad e independencia de un órgano jurisdiccional. AG