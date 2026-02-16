AJD advierte que reforma que quita poderes administrativos a presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – La Asociación de Jueces por la Democracia, advirtió que la intención de la iniciativa de quitarle las facultades a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre nombramientos, ascensos y cancelaciones en el Poder Judicial provocaría distracciones de funciones jurisdiccionales.

Esta plataforma emitió un pronunciamiento sobre la iniciativa de reformar el decreto 282-2010 que pretende despojar a la presidencia de la CSJ de las facultades administrativa de nombramiento, ascenso y cancelación, y asignárselos al pleno de 15 magistrados.

La semana pasada, esta iniciativa de ley fue introducida en el hemiciclo legislativo por el diputado Francis Cabrera y fue aprobada en primer debate.

(LEER): Aprueban en primer debate ley que quita poderes administrativos a presidenta de la CSJ

La Asociación de Jueces por la Democracia lamentó que el Congreso Nacional pusiera en marcha este proyecto sin hacer una consulta con las autoridades del Poder Judicial.

Denunció que el Congreso Nacional se está extralimitando e inobserve el principio de independencia y separación de poderes al querer aprobar una normativa que afecta directamente las funciones del Poder Judicial.

“Actuar de forma inconsulta es claramente una intromisión a la independencia y autonomía que corresponde al Poder Judicial”, reprocha el pronunciamiento.

Advirtió que si se aprueba esta reforma acarrearía concentración absoluta de las funciones administrativas en un órgano jurisdiccional, con un impacto negativo en la independencia judicial de jueces y magistrados.

Adicionalmente, expone que esta reforma provocaría un sistema de cuotas y favoritismo en las acciones de nombramiento y un impacto negativo en la disciplina y sanción de jueces y magistrados.

Esta plataforma denunció que quieran resolver un problema de orden estructural e institucional mediante una reforma transitoria es una acción políticamente injerencista y paliativa.

Finalmente, pidió al Congreso Nacional que suspenda la iniciativa de reforma y dar paso a un proceso de elaboración, discusión y aprobación de una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial con participación de diputados, CSJ y expertos. AG