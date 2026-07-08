Airbus prevé que flota de aviones casi se duplique hasta 2045 por auge del tráfico aéreo

París – Airbus elevó este miércoles sus previsiones de crecimiento del tráfico mundial de pasajeros para las próximas dos décadas y estimó que la flota global de aeronaves casi se duplicará entre 2025 y 2045, impulsada por la expansión económica, el crecimiento de las clases medias y la urbanización.

En su último Pronóstico del Mercado Global (GMF) para el periodo 2025-2045, publicado en su página web, el fabricante europeo reflejó su previsión de un aumento medio anual del tráfico de pasajeros del 3,9 %, frente al 3,6 % estimado en su informe anterior.

Para responder a esta demanda, Airbus calcula que será necesario entregar 42.060 nuevos aviones en los próximos 20 años. La flota mundial en servicio pasará, según sus estimaciones, de 23.310 aeronaves actuales a 45.550 en 2045, lo que supone la incorporación de 22.240 aparatos adicionales.

Los aviones de pasillo único concentrarán alrededor del 80 % de la demanda durante este periodo, según el grupo europeo, debido a la creciente necesidad de conectar ciudades pequeñas y medianas y a la mayor eficiencia de las nuevas generaciones de aeronaves.

Airbus destacó que la expansión urbana se está desplazando hacia núcleos de menor tamaño, lo que favorecerá una descentralización de las redes aéreas y la apertura de nuevas rutas más allá de los grandes corredores tradicionales.

La mejora de la autonomía y del rendimiento de los aviones permitirá operar conexiones directas entre ciudades que hasta ahora no eran económicamente viables, según Airbus.

El crecimiento del tráfico aéreo estará estrechamente ligado al aumento de la clase media mundial, que según Airbus sumará 1.400 millones de personas hasta 2045, un incremento del 34 %. La compañía prevé que el número de pasajeros aéreos se duplique con creces en ese periodo, hasta alcanzar unos 10.000 millones de viajeros anuales.

La región de Asia-Pacífico seguirá concentrando buena parte del crecimiento de la demanda, especialmente por el dinamismo de economías emergentes como India, Vietnam, Indonesia y Malasia.

Airbus también señala el aumento de los desplazamientos vinculados a la migración internacional y a las visitas a familiares y amigos como uno de los factores que impulsarán el tráfico.

El fabricante europeo considera que la demanda de aviones nuevos y más eficientes seguirá siendo elevada, tanto para sustituir aeronaves antiguas como para responder al crecimiento del mercado. De los 42.060 aviones que serán necesarios hasta 2045, Airbus calcula que 19.820 estarán destinados a reemplazar aparatos retirados y 22.240 cubrirán la expansión de la flota.

Aproximadamente el 81 % de las nuevas entregas corresponderán a aviones de pasillo único y el 19 % a aeronaves de fuselaje ancho, una distribución que refleja la tendencia hacia modelos con menor consumo de combustible y menores emisiones de CO₂.

Airbus subrayó que la renovación de la flota mundial se acelerará tras el envejecimiento registrado durante la pandemia y favorecerá especialmente a los aviones de nueva generación, capaces de operar tanto rutas de menor densidad como trayectos de largo recorrido.

La compañía cuenta actualmente con una cartera de pedidos cercana a los 9.000 aviones, un volumen que, según Airbus, permite mantener los ritmos de producción previstos para toda su gama, desde el A220 hasta el A350. Más del 70 % de los pedidos de la familia A320 corresponden a las versiones de mayor capacidad, el A321neo y el A321XLR, orientadas a cubrir nuevas rutas entre ciudades.

Airbus prevé que en 2045 casi la totalidad de la flota mundial estará compuesta por aviones de última generación, frente al 39 % estimado para 2026. JS