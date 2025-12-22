‘Aída y vuelta’, el film de la popular serie, se estrenará en EEUU, Caribe y Centroamérica

Redacción Internacional – ‘Aída y vuelta’, la película sobre la popular serie española ‘Aída’, escrita y dirigida por el actor y director Paco León, se estrenará el 6 de febrero en Estados Unidos y un día antes en Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá.

La película, dirigida por Paco León, que además interpreta a uno de los personajes más conocidos de la historia, Luisma, se proyectará en grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Orlando y Los Ángeles, anunció este lunes un comunicado de los productores.

‘Aída y vuelta’ aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

La cinta reúne a Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo y se estrenará en España el 30 de enero.

Es una producción de Globomedia y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, que recupera una serie nacida en 2005.

‘Aída’ se convirtió ya desde su estreno en un fenómeno televisivo en España, con más de 6,8 millones de espectadores (36 % de ‘share’ o cuota de pantalla) en el primer episodio, y mantuvo una media del 21,1 % y 3.954.000 espectadores. EFE

