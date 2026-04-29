AI pide a Infantino que se comprometa contra las deportaciones durante el Mundial 2026

Toronto (Canadá) – Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aproveche el Congreso de la organización, que se celebrará el jueves en Vancouver (Canadá), para comprometerse públicamente a que el Mundial de 2026 esté libre de deportaciones, detenciones arbitrarias y represión.

La organización señaló que, a solo seis semanas del inicio del torneo, Infantino todavía no ha explicado cómo garantizará la seguridad de aficionados, periodistas, jugadores, trabajadores y comunidades locales ante los riesgos derivados de políticas migratorias abusivas, restricciones a la libertad de expresión y posibles medidas contra protestas pacíficas.

“Es hora de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nos diga de una vez cómo se van a proteger los derechos humanos”, afirmó Steve Cockburn, responsable de Justicia Económica y Social de AI.

AI afirmó que la FIFA debe pedir al presidente estadounidense, Donald Trump, que suspenda durante el Mundial las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), tras denunciar que más de 500.000 personas fueron deportadas de EE.UU. en 2025.

“La afición debe poder disfrutar del torneo ‘seguro, acogedor e inclusivo’ prometido por la FIFA”, dijo Cockburn, quien añadió que esa promesa contrasta con la situación actual en EE.UU. y con las restricciones existentes en los tres países anfitriones.

En marzo, Toronto, una de las dos sedes canadienses del Mundial, aprobó una moción presentada por la alcaldesa de la ciudad, Olivia Chow, para solicitar a las autoridades federales que prohíban las operaciones de ICE en la ciudad durante la competición.

La moción señala que «ICE ha demostrado con sus acciones en Minnesota y en todo EE.UU. que provocan miedo y desórdenes, no seguridad ni protección».

«Cualquier presencia de ICE en Toronto puede generar temor en un momento en el que queremos dar la bienvenida al mundo y garantizar que todo el mundo se sienta seguro», añadió la moción antes de solicitar a las autoridades federales canadienses que «rechacen cualquier tipo de despliegue del ICE».

El Congreso de la FIFA reunirá en Vancouver a representantes de 211 federaciones y se produce semanas antes del inicio, en junio, del Mundial 2026.

El torneo es el mayor de la historia, ya que contará con 48 selecciones participantes que disputarán 104 partidos en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. JS