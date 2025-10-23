spot_imgspot_img
Frase del día

“Ahorita tenemos que enfocarnos todos en el proceso electoral, todos los hondureños queremos participar y pedir a los políticos y los que están en los diferentes electorales que no construyamos para dividir más el país”.

Por: Proceso Digital

Anabel Gallardo | Presidenta del Cohep

