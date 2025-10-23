Frase del día“Ahorita tenemos que enfocarnos todos en el proceso electoral, todos los hondureños queremos participar y pedir a los políticos y los que están en los diferentes electorales que no construyamos para dividir más el país”.Por: Proceso Digital23 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Anabel Gallardo | Presidenta del Cohep Noticias recientes PolíticaEl jefe de las FFAA sabe perfectamente por qué de sus “imprudencias”, indica analista PolíticaRixi dice que tiene identificado a sus enemigos: “liberales-nacionalistas” CalienteMatan sexagenaria en Lempira DeportesXabi Alonso: «Victoria importante, merecida e incluso corta» Política“No es injerencia, son facultades que me da la Constitución”: Rossevelt Hernández