Ahora lo relevante es que “se maneje de manera correcta”, dicen industriales sobre Presupuesto

Tegucigalpa – Tras la Aprobación del Presupuesto General de la República, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), Fernando García, señaló que Ahora lo relevante es que “se maneje de manera correcta”.

El Congreso Nacional aprobó la noche del martes un presupuesto de 444 mil 335.8 millones de lempiras (16 mil 758.4 millones de dólares) para el ejercicio fiscal 2026.

Ahora lo relevante es que “se maneje de manera correcta, en legal y debida forma y sobre todo lo que es la parte de inversión», acotó sobre el tema el presidente de la ANDI.

Sabemos que el interés del pueblo es el empleo y crecimiento económico y eso se da cuando tenemos una inversión pública importante, razonó.

Es la principal herramienta en la administración de cualquier institución, incluido el Estado, por lo que es clave fundamental que se haya aprobado, dijo.

El presupuesto aprobado el año pasado, cuando el país era dirigido por Xiomara Castro, fue de 430 mil 907.8 millones de lempiras, lo que representa un alza de 13 mil 427 millones de lempiras en el nuevo Presupuesto. (RO)