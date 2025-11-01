Ahora hay que prepararse para luchar, avisa Beatriz Valle

Tegucigalpa – La diputada Beatriz Valle señaló este sábado que ahora toca prepararse para luchar y defender a la consejera Cossette López de los ataques procedentes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

– Libre exige la renuncia de López y convocó a su militancia a movilizarse a la capital desde el 9 de noviembre para presionar hasta lograrlo.

A través de su cuenta de red social “X”, Valle reaccionó sobre los últimos acontecimientos políticos y electorales que ha realizado el oficialismo esta semana.

Recordó que ella había advertido en el pasado el plan de Libre y que ahora toca pensar que se hará ahora.

“Ahora lo importante es pensar ¿Qué vamos a hacer? Hay que prepararse para luchar. Si usted piensa «No, esto o aquello no lo pueden hacer» despabílese que son capaces de todo”, insistió.