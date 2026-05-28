AHIBA señala que se necesita reactivar el crédito corporativo para alcanzar crecimiento del 10%

Tegucigalpa- La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), María Lydia Solano, afirmó que el sistema necesita reactivar el crédito “grande” o industrial para lograr que el financiamiento al sector privado alcance un crecimiento del 10 %.

Solano aclaró que el crecimiento actual del crédito se concentra principalmente en préstamos dirigidos a personas particulares, sobre todo en el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

“La MIPYME es la que está creciendo y está demandando más crédito”, indicó.

Sin embargo, consideró que la gran industria todavía muestra cautela al momento de emprender nuevos proyectos de inversión, por lo que insistió que este rubro tiene la responsabilidad de hacer crecer el crédito.

“La gran industria es la que necesita reactivarse un poco. Todavía nos hacen falta un poquito más de señales positivas”, señaló.

Según explicó, actualmente el crédito mantiene un crecimiento cercano al 5 %, aunque aseguró que existe suficiente liquidez en la banca nacional para ampliar el financiamiento.

“Todavía sentimos que la demanda del crédito grande, del crédito corporativo, el crédito industrial, todavía no está”, expresó.

La representante de la AHIBA aseguró que existen condiciones favorables para incentivar la demanda de financiamiento por parte de las grandes empresas, especialmente tras las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central de Honduras (BCH). AD