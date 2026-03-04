Ahiba invita a Pymes a aprovechar reforma del BCH que dinamiza el mercado de divisas en Honduras

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), María Lydia Solano, recordó los alcances de la nueva reforma impulsada por el Banco Central de Honduras (BCH), la cual viene a dinamizar el mercado de divisas y a simplificar los procesos en beneficio del usuario final.

La ejecutiva calificó como una “buena noticia” el proceso de reforma en la adquisición de divisas, destacando que ahora las empresas podrán acceder de manera inmediata hasta 100 mil dólares para realizar importaciones. “Esto significa mayor flexibilidad en el mercado cambiario y representa una oportunidad de crecimiento para los negocios”, señaló.

Solano explicó que la medida permitirá reducir tiempos y trámites, facilitando las operaciones para el sector productivo, especialmente en un contexto donde la agilidad financiera es clave para mantener la competitividad.

Al concluir, hizo un llamado directo a los empresarios hondureños: “Hondureño, yo te quiero invitar, si eres pequeño o mediano empresario, a que utilices bien esta nueva reglamentación y hagas crecer tu negocio”.

Recientemente, durante una reunión con la Junta Directiva de Ahiba, el presidente del Banco Central, Roberto Lagos, compartió detalles de los ajustes orientados a agilizar operaciones y fortalecer un flujo más estable de divisas para el país. Entre los principales objetivos de la reforma se destacan menos fricción operativa, más flexibilidad para usuarios y empresas, y mayor previsibilidad en el abastecimiento de divisas, aspectos que, según el sector bancario, contribuirán a fortalecer la actividad económica nacional. LB