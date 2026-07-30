Ahiba destaca disponibilidad de fondos Banhprovi y privados para nuevo programa de vivienda social

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), María Lidia Solano, informó que el sector bancario sostuvo una reunión con la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y altos ejecutivos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para conocer el plan de apoyo destinado a facilitar el acceso a vivienda para familias hondureñas de menores ingresos.

Solano explicó que el programa estará dirigido principalmente a hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos y permitirá acceder a viviendas de interés social mediante un esquema que combinará recursos de Banhprovi con fondos propios de las instituciones bancarias.

“Nos hemos reunido en Ahiba con la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y con altos ejecutivos de Banhprovi para conocer cuál será el plan de apoyo a las familias hondureñas, sobre todo a las que tienen ingresos menores a dos salarios mínimos”, señaló.

La representante de la banca calificó como novedoso el mecanismo, debido a que no solo contemplaría la utilización de nuevos recursos de Banhprovi, sino que también permitiría a los bancos utilizar recursos propios para financiar a sus clientes y aplicar el beneficio que el Gobierno otorgará a las familias.

“Es muy interesante el programa y creemos que va a funcionar. No solamente se contará con recursos de BANHPROVI, recursos nuevos y frescos, sino también que la banca va a poder utilizar sus propios recursos y contar esos clientes de los bancos con el beneficio que el Gobierno estará entregando a las familias”, explicó.

Solano consideró que la iniciativa puede convertirse en una herramienta para ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna para sectores de menores ingresos y contribuir a hacer realidad el sueño de miles de hondureños de contar con una casa propia.

“Esto va a ser algo muy novedoso y estamos seguros de que nos va a permitir apoyar el sueño de los hondureños de tener una vivienda”, afirmó.LB