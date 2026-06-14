AHER respalda un 80 % del proyecto de reformas energéticas

Tegucigalpa – La Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) respalda un 80 % el proyecto de las reformas energéticas, indicó la presidenta de la organización, Elsia Paz.

“En las observaciones, el 80 % de lo que fue presentado de parte del Poder Ejecutivo, estamos totalmente de acuerdo”, dijo Paz.

Comentó que durante la semana, representantes de la AHER se reunieron con la comisión de energía del Congreso Nacional para conocer la iniciativa y pudo hacer observaciones y presentar inquietudes.

Paz consideró necesario incorporar mejoras en nuevos artículos para agilizar las inversiones en materia de energía renovable.

Recordó que desde el 2017 no se ha agregado un kilovatio hora de energía renovable.

Añadió que el sector energético requiere de mejoras, reformas y apertura de mercado para vender a los consumidores privados que quiere mejores precios.

La presidenta de la AHER ejemplificó que si una empresa cementera compra mejor precio en energía, el consumidor final puede recibirlo en mejores precios.

Señaló que si se mejora la capacidad de oferta y demanda en el país, el consumidor logrará un precio competitivo y se lograría competencia en sus negocios.

Paz esclareció que la intención no es quitarle clientes a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y que el problema de la estatal es que por tratar de atender a cierto tipo de clientes se endeuda en capacidad firme. AG