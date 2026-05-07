AHER advierte presión en el sistema eléctrico y urge acelerar inversión en energías renovables y almacenamiento

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Eduardo Bennaton, señaló que los recientes anuncios del gobierno en el sector energético reflejan la creciente presión que enfrenta el sistema eléctrico de Honduras para garantizar la estabilidad del suministro y evitar apagones en el corto plazo.

Bennaton afirmó que la posible adquisición de plantas de generación a base de diésel evidencia una preocupación por asegurar capacidad firme inmediata, aunque advirtió que este tipo de energía es más costosa y depende de combustibles importados.

El dirigente del sector renovable sostuvo que, si bien estas medidas pueden atender necesidades urgentes, el país debe acelerar la inversión en soluciones estructurales como la energía solar, hidroeléctrica y sistemas de almacenamiento con baterías, los cuales aportan mayor confiabilidad y sostenibilidad al sistema eléctrico nacional.

En relación con la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de reducir los plazos de cobro a 15 días, el representante de AHER consideró que la medida busca mejorar la liquidez y el flujo financiero de la estatal, pero advirtió que el problema de fondo no se resuelve únicamente con ajustes administrativos.

“El reto real está en reducir el costo estructural de la energía, disminuir pérdidas y aumentar la eficiencia del sistema”, señaló Bennaton, al tiempo que enfatizó la necesidad de reformas integrales en el sector.

Finalmente, el dirigente del sector renovable afirmó a Proceso Digital que Honduras requiere avanzar hacia un modelo energético más competitivo, con precios más estables, mayor confiabilidad y reglas claras que fomenten la inversión privada en generación limpia y moderna. LB