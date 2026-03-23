Ahdippe urge medidas de ahorro y nueva Ley de Hidrocarburos ante volatilidad internacional

Tegucigalpa – La Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe) emitió este lunes un llamado a la acción ante la presión alcista en los precios de los combustibles, derivada de la inestabilidad geopolítica y riesgos en el transporte marítimo mundial.

Al ser Honduras un país 100 % importador, la asociación enfatizó que el costo local depende estrictamente de factores externos, por lo que propone una estrategia nacional basada en la eficiencia energética y reformas legales inmediatas.

Plan de Choque: Ahorro y Logística

Para mitigar el impacto económico, la Ahdippe recomienda al Gobierno y al sector privado adoptar medidas de ejecución rápida entre las que expone: Flexibilidad Laboral: Implementación de teletrabajo para personal no esencial y horarios escalonados.

Movilidad Inteligente: Fomentar el transporte colectivo empresarial y optimizar rutas logísticas. Seguridad Nacional: Aumentar la reserva estratégica de combustibles de los 8 días actuales a un mínimo de 15.

Subsidios Focalizados: Mantener el apoyo estatal con techos y pisos técnicos, orientándolos exclusivamente a los sectores más vulnerables.

Reformas Estructurales y Legislativas

Por otra parte, la asociación subrayó que la solución a largo plazo requiere de un marco jurídico sólido y modernización de infraestructura, para lo cual urge la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, para garantizar transparencia y competitividad en el mercado.

Además, un control vehicular, es decir la evaluación de esquemas como el «Pico y Placa» y una revisión a la política de importación de vehículos para desincentivar unidades de alto consumo.

También se propone el uso de tecnología como por ejemplo se plantea el uso de cámaras inteligentes para sancionar infracciones y mejorar el flujo vial.

Recomendaciones directas al consumidor

Asimismo, se detalla que la responsabilidad de ahorro debe ser compartida por lo que la Ahdippe recordó a la población que existen medidas individuales que pueden generar un alivio inmediato al bolsillo, entre estas el uso de gasolina de 91 octanos (Regular) en vehículos que lo permitan según su manual, puede representar un ahorro superior a 12.00 lempiras por galón.

Finalmente recomiendan el mantenimiento óptimo de los motores, la planificación de rutas mediante aplicaciones de navegación y la adopción de hábitos de conducción eficiente. LB