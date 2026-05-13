Ahdippe espera aprobación de Ley de Hidrocarburos tras compromiso de Asfura

Tegucigalpa – La directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, expresó que el proceso de aprobación de la Ley de Hidrocarburos deberá ser agilizado, luego de un compromiso asumido por el presidente Nasry Asfura.

La representante del rubro explicó que el mandatario realizó esta promesa durante una reunión del Consejo Latinoamericano de Empresarios del Combustible, donde aseguró que la legislación será discutida y aprobada mediante consenso.

La normativa contempla aspectos relacionados tanto con la comercialización como con la protección del consumidor, como la creación de un laboratorio fijo para verificar la calidad de los combustibles y una plataforma de denuncias gratuita para los usuarios.

Según detalló Silva, actualmente se desarrollan reuniones en la Secretaría de Energía con el objetivo de revisar nuevamente el proyecto de ley.

“En la parte del consumidor está el tema de las calidades, las cantidades, las especificaciones, las certificaciones y las sanciones que no existen”, señaló.

La dirigente empresarial relató que el sector lleva más de 12 años impulsando esta legislación, pero afirmó que tiene esperanzas en que el Gobierno actual defina todo lo antes posible. AD