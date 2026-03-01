Ahdippe advierte que conflicto en Irán causará un impacto en el precio de los combustibles

Tegucigalpa – La directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, advirtió en las últimas horas que el precio de los combustibles puede sufrir un aumento debido a la crisis en el Medio Oriente.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, se especula que esto impactará en el precio del crudo internacional.

“Lo que tenemos en el mercado es un riesgo de precios por el tema geopolítico que nos deja con incertidumbre para conocer cuáles serían las tendencias las próximas semanas”, dijo Silva.

Recomendó que los hondureños que tengan vehículos gasolina de 91 octanos y revise sus manuales para verificar si es el octanaje correcto para su carro.

Silva afirmó que la gasolina de 91 octanos “perfectamente” se puede utilizar en la mayoría de los vehículos que circulan en el país y contribuye a la economía familiar.

Señaló que el gobierno debe hacer un análisis para contrarrestar la situación en el futuro.

Expresó su preocupación por la situación del Estrecho de Ormuz que se encuentra en el Medio Oriente y por el lugar pasa el 20 % de los productos a nivel mundial y convergen Irán y Arabia Saudí que son productores del petróleo. AG