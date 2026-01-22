Agustina Bazterrica reedita sus cuentos disptópicos: «cada país tiene su propio péndulo»

Madrid – Saltó a la fama con ‘Cadáver exquisito’ (Alfaguara), un fenómeno con más de un millón de lectores y traducido a más de 30 idiomas, y ahora la argentina Agustina Bazterrica regresa con una reedición de ‘Diecinueve garras y un pájaro oscuro’, una recopilación de relatos que comenzó a escribir con 19 años en los que recoge su manera distópica de describir el mundo que le rodea.

Se trata de una reedición revisada y ampliada del volumen de cuentos publicado en 2016 con el título ‘Antes del encuentro feroz’, en el que la autora se manifiesta como una visionaria de todas aquellas situaciones denunciadas ahora como violaciones de derechos humanos, dentro de un mundo en el que dice, en una entrevista con EFE, «cada país tiene su propio péndulo».

Porque los relatos de ‘Diecinueve garras y un pájaro oscuro’ tratan de violaciones, suicidios, maltrato, gordofobia y tantos otros asuntos que ahora están en primera línea de actualidad y que en el cerebro de Bazterrica ya resonaba mal hace años. Y en eso se basa su literatura.

«Mira, durante mucho tiempo mi respuesta a la pregunta de dónde sale lo que escribo es que hay que preguntarle a mi psicóloga que me dio el alta», dice entre risas, pero, matiza, «simplemente salen y para mí la literatura es un impulso, es como mi energía vital».

Porque «no puedo no escribir, tengo que escribir», añade. «Yo escribo con mi cuerpo atravesado por todos los sistemas en los que estamos inmersos por todas las violencias, por el capitalismo, el patriarcado…», remarca.

«Soy latina, estoy atravesada por las crisis permanentes de Argentina, estoy atravesada por la violencia hacia la mujer, pero no solo en Latinoamérica, donde mueren once mujeres por día por violencia de género, sino en el mundo y en los países, digamos, entre muchas comillas civilizados, como Alemania, y en Italia, donde se encontraron estos grupos de Telegram en los que se pasaban información para violar mujeres», explica.

Y reconoce que no puede ignorar lo que pasa a nivel mundial. «Yo eso lo transmuto en historias, en palabras».

Un pasado que vuelve a sus relatos

Bazterrica reconoce que sus historias están marcadas por su pasado, por ejemplo su infancia en un colegio de monjas alemanas, una etapa en la que lo pasó «muy mal», o por la dictadura argentina, que atraviesa su obra, «en concreto el final de ‘Cadáver exquisito’ tiene una conexión directa que todo argentino puede entender».

No tiene, dice un modus operandi en su manera de escribir, «de repente me viene algo a la cabeza, pero hay relatos en este libro que se me ocurrieron a los 20 años y los escribí seis años mas tarde. Trabajo de esa manera».

Y hay historias que surgieron de su contacto con la literatura feminista, como la de la antropóloga y activista argentina Rita Segato, aunque ahora es cuando se está dando el estallido de esas ideas, aunque también se viven retrocesos.

«Yo no creo que la historia mundial va a ser una flecha directa a los derechos universales y las oportunidades y la equidad universal. Creo que es como un péndulo, cada país tiene su propio péndulo. Por ejemplo, mira lo que pasa en el Irán o en Afganistán. Tuvieron un retroceso al medioevo prácticamente. Ahora en Irán hay protestas y todo y por ahí vuelve la película para el otro lado», asevera.

Una nueva distopía sobre Buenos Aires

«Por eso escribo distopías, porque este velo de civilización puede romperse en cualquier momento», añade.

Y como le gustan las distopías, Bazterrica se encuentra inmersa en una nueva, ambientada en Buenos Aires, una «carta de amor a la ciudad, al Río de la Plata».

«Es cien por cien argentina con su lunfardo, jerga, insultos. Y aunque hay violencia, es sobre la amistad, algo fundamental en nuestra cultura», explica.

Y es que Buenos Aires «respira cultura», recuerda sobre una ciudad «repleta de librerías, editoriales, ciclos literarios».

«A pesar de las crisis, hay resistencia. Atacar la cultura es atacar el pensamiento crítico, y por eso algunos gobiernos lo hacen. Pero seguimos reinventándonos», concluye. EFE