Agua cada cinco días: UMAPS advierte verano crítico y pide racionamiento en la capital

Tegucigalpa- El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, alertó sobre un escenario complejo en el suministro de agua potable para la capital durante la temporada de verano.

El funcionario advirtió que las lluvias podrían retrasarse hasta finales de junio, lo que agravará la disponibilidad del recurso hídrico. “Este será un verano difícil para todos los ciudadanos de la capital. Tenemos que ahorrar agua, es un líquido valioso y necesitamos el apoyo de toda la población”, enfatizó.

Boquín explicó que actualmente el servicio se está brindando con racionamientos cada tres días, pero no descartó que la distribución pueda extenderse cada cinco días si las condiciones climáticas no mejoran.

Entre los principales problemas estructurales, señaló que la ciudad pierde alrededor del 40% del agua debido a fugas en la red de tuberías, mientras que cerca del 30% de la población no cuenta con acceso directo al servicio o lo recibe de forma irregular.

El titular de la UMAPS aseguró que ya se ejecuta un plan para mejorar la red de distribución y reducir pérdidas, con la meta de lograr cambios significativos en un plazo aproximado de ocho meses.

En cuanto a la distribución mediante cisternas, detalló que al inicio de la actual administración solo cuatro de las 34 unidades estaban operativas. Actualmente funcionan cinco, y se espera alcanzar al menos 10 cisternas en servicio antes de que finalice el verano, con el objetivo de abastecer a colonias y aldeas con históricos problemas de agua.

Finalmente, Boquín indicó que se impulsa un plan de rescate financiero de la institución para mejorar tanto el suministro de agua potable como el tratamiento de aguas residuales, tras señalar que en el pasado la entidad fue manejada de forma inadecuada.

La autoridad de UMAPS, reiteró el llamado urgente a la población capitalina a hacer un uso responsable del agua ante el complicado panorama que se avecina.LB