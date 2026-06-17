Agricultores alertan que miles de manzanas permanecen sin cultivar por crisis en el campo

Tegucigalpa – El miembro de la Asociación Nacional de Agricultores, Freddy Torres, advirtió que la falta de incentivos para los productores ha provocado que miles de manzanas de tierra permanezcan sin cultivar este año.

Torres señaló que en los valles de Jesús de Otoro y Comayagua la situación es especialmente preocupante, ya que a estas alturas del año normalmente se habían sembrado alrededor de 5 mil manzanas, mientras que actualmente no se registra ninguna área cultivada.

El representante agrícola explicó que esta reducción en las siembras ha dejado sin trabajo a numerosos productores y jornaleros, fenómeno que también ha impulsado la migración hacia otras ciudades y al extranjero.

También recordó que Honduras mantiene una alta demanda de granos básicos, con un consumo superior a los 5 millones de quintales de arroz, 20 millones de quintales de maíz y 2.4 millones de quintales de frijol.

Por este motivo, Torres consideró urgente que el Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, implemente medidas para reactivar la producción nacional.

En ese sentido, cuestionó la falta de un plan integral para fortalecer el agro hondureño y sostuvo que el Estado debe asumir un papel más activo para incentivar la siembra y recuperar las áreas improductivas. AD